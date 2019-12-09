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İzmirli gönüllüler iyilik için buluştu

Giriş Tarihi: 9.12.2019
İzmirli gönüllüler iyilik için buluştu
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla "İzmir'de iyilik var" sloganıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, bu yıl 4. kez "iyilik" için buluştu. Binlerce iyilik gönüllüsü, bu yıl, teması Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde "karasal yaşam" ve "ormansızlaşma" olarak belirlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Gönüllüler, önce Kordon'da çöp topladı ardından da çeşitli etkinliklerle gün boyunca iyilikler yaparak örnek olmaya çalıştı. Bir şenlik gibi kurgulanan iyilik gününde, katılımcılar kitap ve kullanmadıkları oyuncaklarını bağışladı. Ayrıca HAYTAP, TEMA, LÖSEV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organik atıklar ile kompost gübre yapmaktan doğal ürünlerle maske tasarlamaya, çocuklar için bez çanta boyamadan sepet örmeye kadar birçok atölyeye katıldı. Yüzlerce gönüllü, alanda kurulu Kızılay standında kan ve kök hücre bağışında da bulundu.
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İzmirli gönüllüler iyilik için buluştu
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