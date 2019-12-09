Kara Şimşek geçmişe götürdü

İZMİR'DE 13'üncüsü düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) tarafından sergilenen 85 aracın arasında, 1980'li yılların 'Kara Şimşek' adlı meşhur dizideki 'Kitt' isimli otomobilin birebir kopyası dikkat çekti. O dönemlerde pazar günleri diziyi heyecanla takip ettiklerini söyleyen ziyaretçiler, çocukluk yıllarına döndü. Ziyaretçiler, yapay zekalı otomobil Kitt'in kopyasının orijinaliyle aynı şekilde kırmızı ışıklarını yakıp, ön kısmında bulunan kontrol mekanizmasından tuşlara basılarak komut verdi.

SOĞUK BAKLAVA!

Travel Turkey İzmir Fuarı'nda, Diyarbakır standında tanıtılan yöreye özgü tatlılar da ilgi gördü. Son yıllarda ünlenen şerbet yerine süt kullanılan 'Soğuk Baklava' ise lezzetini, tadanların damağında bıraktı.