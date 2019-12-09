Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Vitamini katarakt oluşumunu azaltıyor

Vitamini katarakt oluşumunu azaltıyor

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Vitamini katarakt oluşumunu azaltıyor
KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerikan Oftalmoloji Akademisi dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, C vitamini kullanımının katarakt oluşumunu önemli ölçüde azalttığını söyledi. Ülkemizde 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5'inin katarakt ameliyatı olduğunu ifade eden Kaşkaloğlu, "C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu" dedi. 60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kaşkaloğlu, C vitamini açısından zengin, narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini de söyledi. Hastaların konforunu ve ameliyat başarısını artırmak için sürekli yatırım yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, Femtosaniye Lazer ile katarakt ameliyatlarında hastanın 15 dakikalık bir operasyon sonrasında evine giderek, çok kısa sürede günlük yaşantısına geri dönebildiğini dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitamini katarakt oluşumunu azaltıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN