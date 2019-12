Vitamini katarakt oluşumunu azaltıyor

BUGÜN NELER OLDU

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerikan Oftalmoloji Akademisi dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, C vitamini kullanımının katarakt oluşumunu önemli ölçüde azalttığını söyledi. Ülkemizde 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5'inin katarakt ameliyatı olduğunu ifade eden Kaşkaloğlu, "C vitamininin antioksidan özelliği nedeniyle katarakt oluşumunun önüne geçtiği yapılan deneylerle ortaya kondu" dedi. 60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kaşkaloğlu, C vitamini açısından zengin, narenciye, brokoli, çilek, biber, kivi, portakal gibi yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini de söyledi. Hastaların konforunu ve ameliyat başarısını artırmak için sürekli yatırım yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, Femtosaniye Lazer ile katarakt ameliyatlarında hastanın 15 dakikalık bir operasyon sonrasında evine giderek, çok kısa sürede günlük yaşantısına geri dönebildiğini dile getirdi.