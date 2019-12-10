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Halı saha maçında kalp krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
DENIZLI'NIN Sarayköy ilçesinde, 44 yaşındaki Adem Keskin, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına gitti. Halı sahada top oynadığı esnada bir anda fenalık geçiren Keskin, yere yığılarak hareketsiz kaldı. Durumu gören arkadaşları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin'i ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Keskin, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ve yakınları hastane kapısında beklerken, Keskin'in hayatını kaybettiği haberini alan yakınları fenalık geçirdi.
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Halı saha maçında kalp krizi geçirdi
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