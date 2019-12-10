Tombiği palamut diyerek satıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi. Omega- 3 yağ asidi bakımından somondan sonra gelen palamut, cildi de besliyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan palamudun bulunamaması üzerine bazı esnaf, palamuda benzeyen torik ve tombik balıklarını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı. Balıkçılar, tüketicilerin aldığı balıkların palamut değil, tombik ve torik olduğunu vurgularken fiyatları 10-15 lira arasında değişen balıkların, kolaylıkla palamuttan ayırt edilebileceğine dikkat çekti. Palamudun üç farklı şekilde torik ve tombikten ayırt edilebileceğini belirten Balıkçı İsmail Enerdil (40), "İlk olarak balığın dişlerine bakılması gerekiyor. Palamudun dişleri vardır ancak tombiğin dişleri yoktur. Dişi olmayan balık, palamut değildir. Eğer dişine bakmadıysanız beneklerine bakarak da kontrol edebilirsiniz. Palamudun yüzeyinde çizgiler varken, tombik beneklidir" dedi. Esnaf Mutlu Evren (30), "Havalar soğumadığı için ve palamut da soğuğu seven bir balık olduğu için bu sene çıkmadı. Benim tüketicilere tavsiyem, bu sene palamut aramayı bırakıp başka balıklara yönelsinler" dedi.