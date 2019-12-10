Yaşar Topluluğu kuruluş yıl dönümlerini kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Topluluğu'nda yer alan yiyecek ve içecek şirketleri kuruluş yıl dönümleri için etkinlik düzenledi. Türkiye'nin öncü süt ve süt ürünleri markası Pınar Süt'ün 46, Türkiye'nin önde gelen satış ve dağıtım şirketlerinden olan Yaşar Birleşik Pazarlama'nın 36, Türkiye'de ilklerin markası Pınar Su ve İçecek'in 35. ve Türkiye'nin lider et ürünleri firması Pınar Et'in 34. kuruluş yıldönümleri büyük coşkuyla kutlandı.Pınar Süt, Pınar Et, Pınar Su ve İçecek, Yaşar Birleşik Pazarlama'da 5 ila 25 kıdem yılını tamamlayan yönetici ve çalışanların da onurlandırıldığı törenlerde 5 yılını dolduran 262, 10 yılını dolduran 27, 15 yılını dolduran 48, 20 yılını dolduran 46, 25 yılını dolduran 12 kişi olmak üzere toplam 395 çalışan ve yöneticiye başarı ve onurlandırma sertifikaları takdim edildi. Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "Yaşar Holding'in kuruluşundan beri Türkiye'ye kattığı olağanüstü değeri görmekten çok büyük gurur duyuyoruz. 2019 yılında ekonomimizin özelliklerine uygun stratejiler geliştirerek büyümemizi sürdürdük. 2019 yılında birçok yatırımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl içinde Yaşar Topluluğu olarak yaklaşık %10 civarında büyüme gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, "35 yıllık bir tecrübeye sahip olduğumuz bu bölgede, Pınar markasıyla çok güçlü bir satış ve dağıtım gücüne sahibiz" dedi.