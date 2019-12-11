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Engelli piyangocular şanslarına güveniyor

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Engelli piyangocular şanslarına güveniyor
İZMİR'DE, bugüne kadar toplam 95 milyon liralık ikramiye kazandıran engelli Milli Piyango bilet satıcıları Bekir Acar, Feyzi Deniz ve Ali Ünlü, bu yıl da iddialı. Üçlü, büyük ikramiyenin kendilerinden biri tarafından satılacağına inandıklarını ifade ederken, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Şu anda Milli Piyango İdaresi'nin elinde yüzde 45'lik bilet stoğu kaldı. Yılbaşı yaklaştıkça biletlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Satışlarımızda ciddi manada artış var" dedi.
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Engelli piyangocular şanslarına güveniyor
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