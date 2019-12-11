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’da çuvalların içinde 4 ayağı bağlı 3 köpek bulundu

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Manisa’da çuvalların içinde 4 ayağı bağlı 3 köpek bulundu
MANISA'NIN Salihli ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde ovaya avlanmak için giden Mirza Çevik ve arkadaşları, çalıların arasında ağzı bağlı çuvallar olduğunu fark etti. Çuvalların hareket ettiğini gören Mirza Çevik ve arkadaşları, çuvalların ağzını açtıklarında ayakları bağlanmış köpekleri gördü. Köpeklerin ayaklarına bağlanan ipleri kesen Çevik, durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdi. Karşılaştıkları manzaranın insanlığa sığmayacağını belirten Mirza Çevik, "Çuvallarda 4 ayakları bağlanmış 3 tane Arjantin Dogo cinsi köpeği gördük. Muhtemelen bu hayvanlar 5-6 gün oraya bırakılmış çünkü ayakları kangren olmuştu. Arkadaşlarım yardımı ile köpeklerin ayaklarına bağlı olan ipleri çözdük. Bir müddet ayaklanan hayvanları takip ettik ve sonrasında durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdik" dedi. Salihli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, köpekleri bırakanların bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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Manisa’da çuvalların içinde 4 ayağı bağlı 3 köpek bulundu
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