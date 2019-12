Okula gideceği günü bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Germencik ilçesinde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin oğulları Baki Can Sarsılmaz, 6 yıl önce halk arasında 'bel açıklığı' olarak bilinen hastalıkla dünyaya geldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 'ayrık omurga' olarak adlandırılan 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan Baki Can'a, 3.5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere toplam 4 ameliyat yapıldı.Pazarcılık yapan baba Adnan Sarsılmaz, yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, çişini ve dışkısını kaçıran oğlu Baki Can'ın yeni ameliyatı için gerekli olan 100 bin lirayı karşılayamadı ve Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Haluk Levent'in desteğiyle 6 saatte, 83 bin lira para toplanırken kalan 17 bin lirayı da hayırseverler tamamladı. Baki Can'ın geçtiğimiz gün İzmir Özel Kent Hastanesi'nde ameliyat oldu. Baki Can, şimdi yaşıtları gibi sağlıkla okula gidebileceği günleri bekliyor. Anne Melike Sarsılmaz ise, "Baki Can, ana sınıfına başlamıştı ama sağlık sorunları yüzünden aksatıyorduk. İnşallah bundan sonra devam ederiz" dedi.