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‘Büyük futbolcu olacağım’

Altay’ın genç yeteneği Eren Erdoğan’dan vefat eden babasını duygu dolu bir mektupla uğurladı: “En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki, her maçımda seni gururlandıracağım”

Giriş Tarihi: 12.12.2019
‘Büyük futbolcu olacağım’
Altay'da futbol kariyerini sürdüren Eren Erdoğan, geçen hafta hayatını kaybeden babasına, "Büyük futbolcu olacağım" sözünü verdi. Altay altyapısından yetişen ve oyun stiliyle İbrahim Akın'ın veliahtı olarak gösterilen siyah-beyazlıların genç yeteneği Eren Erdoğan, geçtiğimiz hafta ani bir rahatsızlık sebebiyle babasını kaybetmişti. Torbalıspor'un 90'lı yıllardaki başarılı kadrosunda kaptanlık yapmış babası Yusuf Erdoğan'ı kaybetmenin acısını yaşarken, genç yetenek babasına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti.

"RAHAT UYU BABACIĞIM"
Eren Erdoğan, vefat eden babasına şu satırlarla başarı sözü verdi: "Senin bu hayatta herkese iyiliğin dokunmuştur. Giderken bile iki kişiye can verip gittin. En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim. Çok çalışarak, büyük bir futbolcu olup seni gururlandıracağım. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum, babam! Aslan babam Seni çok seviyorum, mekanın cennet olsun, rahat uyu."
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