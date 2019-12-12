‘Büyük futbolcu olacağım’

BUGÜN NELER OLDU

ltay'da futbol kariyerini sürdüren Eren Erdoğan, geçen hafta hayatını kaybeden babasına,sözünü verdi. Altay altyapısından yetişen ve oyun stiliyle İbrahim Akın'ın veliahtı olarak gösterilen siyah-beyazlıların genç yeteneği Eren Erdoğan, geçtiğimiz hafta ani bir rahatsızlık sebebiyle babasını kaybetmişti.kaybetmenin acısını yaşarken, genç yetenek babasına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti.Eren Erdoğan, vefat eden babasına şu satırlarla başarı sözü verdi:En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim.Aslan babam Seni çok seviyorum, mekanın cennet olsun, rahat uyu."