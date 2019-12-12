EÜ'lü akademisyen AB projesine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Dr. Xavier Felipe öncülüğündeki 'Akdeniz Bölgelerindeki Küçük ve Orta Ölçekli Süt İşletmelerinde İnovasyona Yönelik Proje' AB Horizon 2020 projesi kapsamında desteklenmeye değer gördü. Yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro bütçeli projede Türkiye'yi Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nayil Dinkçi temsil edecek. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Doç. Dr. Dinkçi'yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Rektör Budak, "Hocamızın maddi ve manevi olarak her zaman yanındayız" diye konuştu.