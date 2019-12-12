Öğrenciler kurdukları serada tarımı öğreniyor

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Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Mehmetçik Ortaokulu'nun öğrencileri meyve ve sebzeleri tanımak, nasıl yetiştiklerini öğrenmek sera projesini hayata geçirdi. Okul yetkilileri öğrencilerin toprakla buluşması, ürünlerin üretim aşamalarını birebir gözlemlemesi, hasat çalışmalarını yapması amacıyla geliştirdikleri projede Tarım Kredi Kooperatifleri ve Susurluk Ziraat Odası'nın da desteğini aldı. Kısa zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin çabaları sonucu okulun bahçesine kurulan iki serada onlarca meyve ve sebze yetiştirilmeye başlandı.Sera kurma fikrinin yaz aylarında ortaya çıktığını belirten Okul Müdürü Hüseyin Toker, "Çağımızın hastalığı teknoloji ve buna bağlı cep telefonu kullanımı. Çocuklarımızı bu hastalıktan nasıl uzak tutarız diye konuşurken aklımıza sera kurma fikri geldi. Önce biz öğretmenler projenin ilk temellerini attık. Sonra ise tohumun toprakla buluşması safhasında ise öğrencilerimizi projeye kattık. Sınıflarımızı düzenli bir şekilde seramızda görevlendirerek kış sebzelerinin ekimine başladık. Buradaki amacımız öğrencilerimizin hem sebze ve meyveleri tanıması, yetişmelerini öğrenmesiydi. Biz tüm öğrencilerimizi ikişer haftalık dönemler halinde projeden faydalanmalarını sağlıyoruz. Burada yetişen ürünleri de ilçemizde kurulan semt pazarlarında rehber öğretmenlerimiz kanalıyla Susurluk Belediyesi'nden yer talep ederek stand açıp değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi. Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör ise, "Öğrencilerimiz burada tarımsal faaliyetlerde bulunarak, ürünleri tanıyorlar. Bu projeyi şehrimizde bahçesi müsait olan tüm okullarımızda uygulamayı planlıyoruz" dedi.