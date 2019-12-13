Çöp toplama krizi yargıya taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE CHP'li Gaziemir Belediyesi önceki gün ilçede patlak veren çöp krizini yüzüne gözüne bulaştırdı. Yüklenici firmanın 2 milyon lirayı bulan hak edişlerini alamadığı için önceki gün kontak kapatmasının ardından Gaziemir'de ana caddelerde ve sokak aralarında çöp dağları oluşmaya başladı. Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, salgın hastalık tehlikesine karşı belediyeyi ve vatandaşları uyardı. Krizin derinleşmesi üzerine Başkan Halil Arda, CHP'li ilçe belediyelerden yardım istedi. Gaziemir'in çöplerini Menderes, Bornova, Konak, Çiğli ve Buca Belediyeleri tarafından gönderilen çöp kamyonları toplamaya başladı.Yüklenici firmanın kontak kapatarak suç işlediğini öne süren Başkan Arda, yaptığı açıklama ile yeni bir skandala daha imza attı. Çöp toplama ihalesini alan firmanın Sarnıç Piknik Alanında yapmayı taahhüt ettiği macera parkı ve paintball tesisi ile ilgili bu güne kadar bir çivi dahi çakmadığını öne süren Arda, Gaziemir halkının çıkarlarını gözettikleri için firmaya tahsis edilen 91 bin metrekarelik alan için süre uzatımı vermediklerini söyledi. Arda'nın 'taahhütlerini yerine getirmediler' dediği firmanın ilçedeki çöp toplama işini yapan Şeker Petrol değil Lobi Petrol Ürünleri Şirketi olduğu ortaya çıktı. Firma yetkilisi Abdullah Dal, Başkan Arda'nın kendilerini Lobi Petrol Ürünleri isimli şirket ile karıştırıldığını belirtip "Belediye başkanı yalan söylüyor. Mahkemede hesaplaşacağız" dedi.Belediye ile şirket arasında krize neden olan gelişmeler sonrası Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabından yaşananlara sert tepki gösterdi. "Zorunlu açıklama değil! Halka yalan söylüyorsunuz, Sarnıç piknik alanındaki kiracı firma ile çöp işini yapan firma aynı değil" diyerek Gaziemir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Başkan Arda'nın konuya ilişkin açıklamalarını hatırlatan Atmaca; "Belediyenin temizlik ihalesini alan ve daha önceki dönemde 91 bin metrekarelik sarnıç piknik alanı da tahsis edilmiş olan bu firma, bu alana yapmayı taahhüt ettiği macera parkı ve paintball tesisiyle ilgili bugüne kadar bir çivi bile çakmamıştır. Verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmeyen Şeker Petrol Firması'na Gaziemir halkının çıkarı gözetilerek alanın kullanımıyla ilgili herhangi bir süre uzatımı verilmemiştir. Belirtilen arazinin, tekrar halka açık piknik alanı olarak kullanılacağı firmaya iletilerek alanı tahliye etmesi istenmiştir, demektedir. Başkan Halil Arda, hukuksuz bir işlemi de burada bize göstermiştir. Kendi yazarak bunu itiraf etmiştir. Allah aşkına sarnıç piknik alanı ile bu firmanın ne alakası vardır? Sarnıç piknik alanındaki proje alanında imalatların yapılmaması ile ilgili çöp toplama işinin ne alakası vardır? Yapmış olduğu hukuksuzluğa yine bir kılıf arama peşine düşmüştür" diye konuştu.Atmaca ayrıca Gaziemir'de biriken çöplerin diğer ilçe belediyelerine bağlı ekiplerce toplanmasının da yasal olmadığını iddia etti. Uğur; "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi belediyenin görev sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclis kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmet götürebilir diyor. Kanunen ne Menderes ne de başka bir ilçe belediyesi, meclis kararı olmadan Gaziemir'de çöp toplayamaz. Yapılan işlem 5393 sayılı belediye kanununa kesinlikle aykırıdır. Gaziemir'in çöplerini toplayarak suç işliyorlar" şeklinde konuştu. Sarnıç'ta oturan Ersen Alıncalı, "Gaziemir'de çöp dağları istemiyoruz. Belediyeyi defalarca aramamıza rağmen her yer çöplüğe döndü. Hastalık bulaşmadan çöpten kurtulmak istiyoruz" dedi.