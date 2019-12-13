Kemalpaşa’da gönül tıraşı

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İZMIRLI erkek kuaförü Samet Tan'ın başlatmış olduğu 'Gönül Tıraşı Projesi'nin 3'üncüsü Kemalpaşa'nın ulaşımı zor olan dağ köylerinde gerçekleşecek. Bu sene sadece çocuklara yönelik düzenlenmeyecek olan proje yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişileri de kapsıyor. İzmir, Balıkesir, Denizli, Aydın, Bergama, Uşak, Selçuk, Didim'den yaklaşık 40 erkek kuaförünün bir hafta boyunca gönüllü olarak sürdüreceği hayır projesinin öncüsü Samet Tan, "Her bölgede her köyde maalesef kuaför bulunmuyor. Bu işe gönül verenler olarak özellikle ulaşımı zor ve bu işleme en çok ihtiyacı olan bölgeleri tercih ediyoruz" dedi. Saç bakımının yanı sıra kırtasiye, kıyafet, oyuncak yardımı da yaptıklarını ifade eden, "İnsanların gözlerindeki mutluluk ışığını görmek tarifi olmayan, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar özel bir duygu. Bu işin parayla değil gönül ile yapılacağını göstermek istedik. Çocukların hem yüzlerini hem de gönüllerini gülümsetiyoruz" diye konuştu.