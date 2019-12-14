Horoz’da ödeme krizi var!

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de pazartesi günü Trabzonspor deplasmanında ter dökecek olanBu futbolcuların Recep Niyaz, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz ve Tolgahan Acar olduğu öğrenildi. Her bir futbolcunun 1 milyonun üzerinde alacağı olduğu ortaya çıktı. Kbong Mbamba'nın menajeri hafta içinde kendilerinin de TFF'ye başvuracağını ve 170 bin Euro alacakları olduğunu söyledi. Öte yandan zorlu Trabzonspor maçı öncesi yeşil-siyahlılarda sakatlıkları nedeniyle son haftalarda forma giyemeyenHoroz'da Bergdich'in cezası sona ererken, bu sefer Başakşehir karşısında 4. sarı kartını gören Sackey cezalı duruma düştü.