İki kantinde şırıngalı çikolata tespit edildi

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Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ve Diyarbakır'da 7 yaşındaki Umut Bilgi'nin şırıngalı çikolata nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından gözler okul kantinlerine çevrildi. Kapağının nefes borusuna kaçara ölüme neden olan çikolatayla ilgili İzmir Kantinciler Odası harekete geçti. olaydan derin üzüntü duyduklarını belirten İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, İzmir'de bulunan 800 okul kantinin işletmecisiyle tek tek iletişime geçtiğini söyledi. Kantincilerin linç edildiğini vurgulayarak tepki gösteren Topçu, "Yaptığımız görüşmelerde iki okulun kantininde şırınga çikolatalardan satıldığını öğrendik. Kantinciler konudan haberdar değildi. Gereken yapıldı ve bu ürünler derhal toplatıldı. Şırıngalı çikolata İzmir'deki hiç bir okul kantininde satılmıyor, bunun ispatına da hazırız. Tehlike okullarda değil, dışarıda tamamen denetimsiz biçimde bu ürünleri satan yerlerdedir" dedi.Kantincilerin bir çok denetimden geçtiğini söyleyen Topçu, "Bizler çocuklarımıza hizmet ederken bu işte yanımızda çalışanlar da dahil olmak üzere davranış bilimleri, mali bilgilenme, servis ve ustalık belgesine sahip olan personelimizi istihdam ediyoruz. Kantincilik mesleğini ustalık, kalfalık belgesine sahip olmayan hiç kimse yapamaz.Bu ürünün çok kontrolsüz bir şekilde üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Türkiye'de 16 milyon öğrencimize hizmet eden bir sektör var. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan birçok eğitimden geçerek çocuklara hizmet etmeye çalışan bir esnaf grubu, birkaç gündür adeta linç edilmekte. Bunu içime de sindiremiyorum. Bu kadar özverili ve güzel hizmet eden meslektaşlarımıza yazık ediliyor. Bu kadar sık denetim edilen bir meslek grubuna rastlayamazsınız. Bu genellemeleri ve suçlamaları hak etmiyoruz. Kantinler tehlikeli değil. Tehlike dışarıda" dedi.