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Picasso sergisini rekor ziyaretçi

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Picasso sergisini rekor ziyaretçi
ARKAS Sanat Merkezi'nde 18 Eylül'de açılan ve Picasso'nun bambaşka bir yönünü gösteren Picasso: Gösteri Sanatı sergisi ziyaretçi akınına uğruyor. Picasso'nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan, çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso'nun tanıtıldığı sergiyi yalnızca üç ayda ziyaret eden kişi sayısı 100 bine ulaştı. Serginin, kapanacağı 5 Ocak tarihine kadar 150 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. bugüne kadar sergiyi gezen 100 bin ziyaretçinin yarısını öğrenciler oluşturuyor. Sergiyi gezen 45 bin öğrenciden 10 bini ise şehir dışından geldi. Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan Arkas Sanat Merkezi Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri 20.00'ye kadar diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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Picasso sergisini rekor ziyaretçi
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