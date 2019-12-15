İzto ve mıcrosoft ışbırlığı ıçın el sıkıştı

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Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'yu ziyaret ederek, İZTO'nun dijitalleşme alanındaki çalışmaları ile İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projeleri'ni aktardı. Birçok alanda işbirliği kararının alındığı görüşmede, Microsoft Türkiye'nin partnerleri ile İZTO'nun hayata geçireceği İzQ Girişimcilik Merkezi arasında bağ kurulması ve böylece network havuzunun genişletilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, her iki kurum girişimcilik ve inovasyon projeleri kapsamında ortak etkinlikler düzenleyecek. Özgener "Türkiye'nin Silikon Vadisi olmaya en yakın şehrinin, İzmir olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, büyük firmaların İzmir'e çekilmesini çok önemsiyoruz. Microsoft'u da bu kapsamda bir şube açarak fiziki olarak ya da işbirliği temelinde kuracağımız İnovasyon Merkezi'nde görmek istiyoruz. Bu konuda işbirliği ve etkileşim içinde olmamız önem taşıyor" dedi.