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’DE HEDEF G.SARAY

’ne 3-1 mağlup olan ’de moraller bozuldu. Son 5 maçından 11 puan çıkaran sarı-kırmızılıların başarılı serisi son bulurken, teknik direktör İlhan Palut takımını ile oynanacak karşılaşmaya motive etmeye başladı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
GÖZTEPE’DE HEDEF G.SARAY
Ankara'da kötü bir futbola imza atan Göztepe, ligdeki 5. yenilgisini alarak üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı. Göztepe'de cezalarını tamamlayan Alpaslan ve Soner cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında sahada olacak. Gençlerbirliği maçında toplamda 4. sarı kartını gören sol bek Berkan ise Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

BETO BU KEZ ELEŞTIRILDI
Göztepe'nin Süper Lig'de 2.5 sezondur kalesini koruyan Portekizli eldiven Beto, Gençlerbirliği maçında yediği hatalı gollerle bu kez eleştiri konusu oldu. Taraftarın en çok güvendiği isim olan 36 yaşındaki file bekçisi ilk 2 golde hatalı çıktı. Göztepeli taraftarların bir kısmı sosyal medyada Beto'yu eleştirirken, bazı futbolseverler ise kalecilerinin sakat sakat oynadığını ve fedakarlık yaptığını savundu.
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GÖZTEPE’DE HEDEF G.SARAY
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