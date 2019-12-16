GÖZTEPE’DE HEDEF G.SARAY

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Ankara'da kötü bir futbola imza atan Göztepe, ligdeki 5. yenilgisini alarak üst sıralara tırmanma şansını kaçırdı.Gençlerbirliği maçında toplamda 4. sarı kartını gören sol bek Berkan ise Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.Göztepe'nin Süper Lig'de 2.5 sezondur kalesini koruyan Portekizli eldiven Beto, Gençlerbirliği maçında yediği hatalı gollerle bu kez eleştiri konusu oldu.Göztepeli taraftarların bir kısmı sosyal medyada Beto'yu eleştirirken, bazı futbolseverler ise kalecilerinin sakat sakat oynadığını ve fedakarlık yaptığını savundu.