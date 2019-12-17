Bin 800 metredeki bayrak değiştirildi

BUGÜN NELER OLDU

Çal ilçesinde her yıl değiştirilen Türk bayrağının yenisi takıldı. Sarayköy ovasının doğusundan Çal ilçesine kadar uzanan, Pamukkale'nin kuzeyini kuşatan bin 840 metre yüksekliğindeki Çökelez Dağı'na çıkan bir grup genç, rüzgardan dolayı eskiyen Türk bayrağını değiştirdi. Özgür Karacan, Ömer Canan, İbrahim Gürsoy, Muhammed Adli Emirbey ve Veli Arslanyılmaz isimli gençler zorlu yolculuğun ardından, Çökelez'in zirvesine ulaşmayı başardı. Gençler, 300x500 ebatındaki Türk bayrağını, direğe asmayı başardı. Gençer, dağın zirvesinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.