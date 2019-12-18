Belediyeden ilk yardım kursu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Aksoy Mahallesi'nde bulunan Op. Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi'nde 'Solunum yolu tıkanıklığı ve boğulmalarda ilk yardım' eğitimi verildi. Ankara ve Diyarbakır'daki 2 çocuğun şırıngalı çikolatanın kapağı solunum yoluna kaçarak ölmesinin ardından eğitimlere ilgi arttı. Yaklaşık 1.5 saat süren eğitimler, normalde 7 kişiye verilirken salona alınan ek sandalyelerle kurs başına 16 kişiye çıkarıldı. İlk yardım eğitmeni Cem Yüksel, "Bizler burada hayati önem taşıyan ilk yardım eğitimi veriyoruz, herkes gelip burada ücretsiz olarak bu eğitimlerden faydalanabilir" dedi.