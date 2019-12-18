Ev alma hayalleri gerçeğe dönüşüyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi her yerde olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de sevinçle karşılandı. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için gerçekleşen proje kapsamında İzmir'e 3 bin 500, Manisa bin 500, Denizli 3 bin 500, Balıkesir 3 bin 500, Muğla 1000, Uşak 700 ve Aydın'a ise 400 olmak üzere Ege Bölgesi'ne 14 bin 100 konut yapılacak. Aylık en fazla 5 bin 500 liralık aile gelirine sahip olan vatandaşların başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için konut alınacak ilde en az 1 yıl ikamet edilmesi, daha önce TOKİ'den ev alınmamış olunmaması, başvuran kişiye eşine ve velayetindeki çocuklara ait tapu olmaması önem arz edecek. Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadeli taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak. TOKİ'nin dar gelirlilere sosyal konut projesinde İzmir'e 3 bin 500 konut yapılacak. Aliağa 750, Karabağlar 750, Kemalpaşa 800, Selçuk 200 ve Seferihisar'da ise 1000 konut için başvurular başladı. Proje bölgenin özelliklerini yansıtırken Ege'nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.İzmir'de TOKİ'ye başvuracağını belirten Güler Topçuoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde başımızı sokacak bir evimiz olacak. Kiradan daha az aylık ödemelerle ev sahibi olmak çok güzel bir duydu. Hükümetimiz sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor. İnşallah ev bize çıkar ve binlerce insan gibi biz de ev sahibi oluruz" dedi. Yine TOKİ'nin Sosyal Konut Projesinde yer alan Nalan Şan, "Bizim isteğimiz yıllardır hayalini kurduğumuz başımızı sokabilecek bir evimizin yuvamızın olması. İnşallah bu hayalimize Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın projeleriyle kavuşacağız. Bizim gibi binlerce insan TOKİ sayesinde ev sahibi olacak. Bundan daha güzel ne olabilir" diye konuştu.Manisa'da dönerci esnafı Murat Kılınç (23), "Cumhurbaşkanımız tarafından hayata geçin Sosyal Konut Projesine ben de başvurmayı düşünüyorum. Çıkar çıkmaz bunu bilemeyiz ama inşallah çıkar. Ev sahibi olmayı çok istiyorum. Bana çıkmasa da inşallah başkasına çıkar. Hayırlısı olsun. 3-1'e yazılmayı düşünüyorum. Ödeme planımızı düzgün ayarlarsak başvurumuzu yapacağız" dedi. Manav Mehmet Dizemen, "Evsiz kimse kalmasın. Vatana, millete hayırlı olsun inşallah. Proje için Cumhurbaşkanımızı da teşekkür ediyorum. Bu işlere el attığı için. Tabi ki ev almak gerçekten çok zor. Herkesin evinin olmasını istiyorum. İnşallah herkesin evi olur, barkı olur. Kimsi dışarıda, açıkta kalmasın. Herkese de tavsiye ediyoruz başvursun. Evini alsın. Biraz ağrısız, sancısız doğum olmaz. O yüzden biraz sıkıntıları çekeceğiz. Ondan sonra hep birlikte feraha varacağız inşallah" diye konuştu. Denizli'de 44 yaşındaki Süreyya Ceylan, "Sabah ilk iş bankaya geldim. İstenilen evrakları öğrendim. Şartlar ve ödemeler çok uygun. Umarım ev sahibi oluruz" ifadesini kullandı. Esnaf Bülent Çakır, "Çivril'e 400 konut yapılacağını haberlerden öğrendim. Peşinatı çok uygun olduğu için istenilen evrakları hazırlamaya başladım. İnşallah Çivril'e yapılan 400 konuttan birisi benim olacak" diye yorum yaptı.