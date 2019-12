Bergama’da başkan halkla buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart'ta göreve gelen AK Partili Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaklaşık 9 aydır makamını halka açtı. Başkan Koştu, her pazartesi öğlene kadar makam odasının kapısı açık bir şekilde vatandaşları dinleyerek başlıyor. Bununla da yetinmeyen Başkan Koştu, her mahalleye beraberinde birim müdürleri olduğu halde giderek, sorunların yerinde tespit edilmesine özen gösteriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Ayazkent ve Yenikent Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Koştu, bu kez Bölcek mahallesine giderek vatandaşları dinledi. Mahalle buluşmalarının 3.'ncüsüne Bölcek İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle bir araya gelerek başlayan Koştu, okul yetkililerinden ve öğretmenlerden istek ve önerilerini dinledi. Başkan Koştu, ardından öğrencilere çevre bilinci oluşturmak üzere tohumlu kalem dağıttı. 114 eski köy yerleşimi, 5 beldesi, 18 merkez mahallesi ile şuan Bergama'nın 137 mahallesi ile çok büyük bir yerleşim yerine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Hakan Koştu, " Hedefimiz tarihi kentimiz Bergama'yı vatandaşlarımızın görüş ve talepleri doğrultusunda yönetmek. Bu amaçla belediye makamımız, birim müdürlerimizle birlikte sizin ayağınıza geldik. Bergamamızı sizlerle birlikte yöneteceğiz. İlçe merkezine uzak olan mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın belediyeye kadar gelip talep ve önerilerini anlatması yerine mahallemizde sokakta vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tabiki gelmek isteyenlere de kapımız her zaman açık" dedi. "Hep birlikte olacağız" diyen Başkan Koştu daha sonra birim müdürleri, Bölcek eski Belediye Başkanı Tefik Üreten, Bölcek Mahalle Muhtarı Ruhan Erçoban ve Bölcek'e yakın mahalle muhtarları ile birlikte pazaryerini gezerek esnafı ziyaret etti. Esnafın pazaryeri ile ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Koştu'nun mahalle buluşmasına her yaştan ve her kesimden Bölcek sakinleri katıldı.Bölcek Mahallesi'nde yoğun ilgi ve coşkuyla karşılanan Koştu, sorunları belediye imkanları doğrultusunda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Başkan Koştu'nun "Yerinde tespit" için yaptığı mahalle buluşmaları uygulamasını takdirle karşılayan vatandaşlar, talep, istek ve sorunlarını ilettikleri kahve toplantısında aynı zamanda bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Vatandaşlar; " Seçildikten sonra makamını mahallelere taşıyan böyle başkan daha önce görmedik. Başkanımızın bizi mahallemizde gelip dinlemesinden çok memnun olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dediler.