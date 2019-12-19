Ege’nin toprakları artık daha verimli

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Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ege'nin verimli topraklarında arazi toplulaştırma çalışmalarını bitirdi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında İzmir, Manisa ve Uşak illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. 2019 yılında İzmir'de 13 bin 251 dekar arazi toplulaştırıldığını ifade eden Aydın, "2021 yılı sonuna kadar 41 bin 679 dekar alanın toplulaştırılması hedefleniyor. Manisa ilimizde de 2019 yılında 1 adet projede toplam 94 bin 450 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 5 bin 460 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 88 bin 990 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir" diye konuştu. Aydın Uşak ilinde ise bu yıl 36 bin 630 dekar arazi toplulaştırıldığını bildirdi.