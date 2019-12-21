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Otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı

’da seyir halindeki araç, pulluk takılı traktöre çarptı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilin ibresi ise 150’de takılı kaldı

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı
MANISA'NIN Kula ilçesinde İzmir istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin O. (56) idaresindeki otomobil, aynı istikamete seyretmekte olan Yavuz A. (38) idaresindeki pulluk takılı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktöre takılı pulluk araca saplanırken, otomobil çarptığı traktörü yaklaşık 100 metre sürükledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Hasan Hüseyin O. (56) ve eşi Ayşe O. (53) Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Öte yandan 112 acil servis ekipleri, traktörden savrularak ağır yaralanan Yavuz A. ile otomobil içerisinde sıkışan Hasan Hüseyin O. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe O.'ya (53) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

EKİPLER İNCELEDİ
İlk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılardan traktör sürücüsü Yavuz A. ile otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin O., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaza anında aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, jandarma ve polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Otomobilin, kaza anında hızının 150 olduğu ve kaza sebebiyle ibrenin 150 kilometre hızda takılı kaldığı tespit edildi.

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Otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı
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