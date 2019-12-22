Rubik küp ile başarıları arttı

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Özel bir egitim kurumunda Türkçe ögretmeni olarak görev yapan Mutlu Çaglar, ögrencilerini dijitalden uzaklastırmak ve akademik basarılarını arttırmak amacıyla rubik küp çözümünü ögrendi ve ardından ders müfredatına ekledi. 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm ögrencilere oldukça zor gibi görünen rubik küp çözümünün egitimini veren Çaglar, özellikle küçük yastaki çocuklara çözümü bir oyun haline getirerek birbirinden farklı ve eglenceli metotlarla anlattı. Egitim kurumundaki ögrencilerin tamamının rubik küp çözdügünü söyleyen Çaglar, "Rubik küple birlikte basarı oranında ciddi anlamda bir artıs gözlemledik. Hayatında hiç basarıyı tatmamıs 7 yasındaki ögrenciler basarının tadını aldılar. Ona zor gelen seylerin düzenli olarak çalısarak yapılabilecegini anladı. Rubik küpün derslerde bir faydası yok, ancak istek ve azmi arttırdıgı için basarıyı artırıyor" dedi. Uzun süredir çocukların tablet, telefon gibi dijital oyuncaklarla oynamaya basladıklarını belirten Çaglar, sözlerini söyle sürdürdü: "Bu giderek bir hastalık haline geliyor. Ben de bunun önüne geçmek için öncelikle kendim yapmayı ögrendim, daha sonra bunu çocuklara nasıl ögretebilecegimi düsündüm. Rubik küpün müfredatını hazırladık ve zaman içinde basta akla gelmeyen pek çok faydasıyla karsılastık. Velilerden çok güzel tepkiler gelmeye basladı. Çocuklar tabletten, telefondan ve siddet içeren oyunlardan uzaklastılar. Rubik küpün pili yok, radyasyon saçmıyor, siddet içermiyor ve üç boyutlu düsünmeyi gelistiriyor."Rubik küp yapmayı 2 haftada ögrendigini söyleyen Beyzanur Oral (12), "Ögrenmeden önce zor geliyordu, ama ögrendikten sonra kolay oldugunu gördüm, simdi 2-3 dakika içinde küp yapabiliyorum. Derslerime de büyük katkısı oluyor ve oldukça eglenceli, zamanımı böyle geçiriyorum. Ailem, ögrendigim zaman beni alkıslamıstı" dedi.