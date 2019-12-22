Şehidin adı yeniden sosyal tesise kondu

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İzmir'de Bornova Belediyesi meclis kararı ile Atatürk Mahallesi'nde hizmete açtığı sosyal tesis ve kapalı pazar yerine Şehit Kara Pilot Mehmet İlker Karaman'ın ismini verdi. CHP'li Bornova Belediyesi tarafından 18 Mart 2019'da açılışı yapılan tesisteki organizasyonda Bornovalı şehit aileleri de törende yerini aldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ile Bedri Serter'in de katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesi, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın ailesi ile birlikte kesildi. Ancak açılış töreni sırasında şehidin rütbesinin tabelalara yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Belediye görevlileri şehidin rütbesini Kara Pilot Yüzbaşı yazması gerekirken, Kurmay Pilot Yüzbaşı olarak büyük bir yanlışa imza attı. Tesislerin çocuk parkı ve kapalı pazar yerindeki levhalar düzeltilirken, ana giriş kapısına asılan ikinci levhada şehidin ismi çıkartılarak, 'Bornova Belediyesi Sosyal Tesisleri' olarak düzenlendi. Şehit babası Uğur Salim Karaman, Egeli SABAH aracılığıyla yaşanan bu duruma isyan etti. Yaşanan üzücü durum Egeli Sabah'ta 10 Aralık'ta "Şehidimin adını niye indirdiniz" başlığıyla manşet oldu. Haberimizin ardından Bornova Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri şehidin ismini koyduğu doğru levhayı astı. Şehit oğlunun rütbesinin yanlış yazıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığını söyleyen baba Uğur Salim Karaman, belediyenin yanlıştan dönmesiyle sevinç yaşadı.Olanları anlatan Karaman, "Oğlumun rütbesi ilk asılan levhada yanlış yazıldı. Sosyal tesislerin önünden her geçtiğimde büyük üzüntü yaşıyordum. Vatandaş tabelada oğlumun ismini göremeyince, 'Demek ki bu subay ile ilgili bir problem vardı. Belediye bunu fark etti ve kaldırıldı' diye düşünmez miydi? Bu nedenle levhanın düzeltilmesini istedim. Sesimi duyurdunuz. Bu nedenle başta Egeli SABAH'a teşekkür ederim. Artık huzurluyum. Emeği geçen Topçu Tugay Komutanlığı'na ve Bornova Belediyesi'ne de teşekkür ederim" diye konuştu.