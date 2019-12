İzmir’de yağmur sonrası acı tablo

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de pazar gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur ve lodos, Konak'ın Kemeraltı Çarşısı'nda ve Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde büyük hasara yol açtı. Denize yakın olan lüks binaların bahçeleri ve garajlar sular altında kaldı, çok sayıda araç da hasar gördü. Suların çekilmeye başlamasıyla bölge sakinleri de evlerinden çıkmaya başladı. Araçları hasar gören vatandaşlar çekici yardımıyla arabalarını tamire götürdü. Mahalle sakinleri ise kot farkının düşük olması nedeniyle yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Öte yandan dün ve bugün tatil edilen bir kolejin bodrum katından çekilen görüntü de dikkat çekti. Sosyal faaliyetlerin yapıldığı ve yemekhanenin de bulunduğu okulun bodrum katında, araç gereçlerin adeta suda yüzmesi fotoğrafa yansıdı. Belediye ve itfaiye ekipleri dünden bu yana çalışmalarını sürdürürken, bölge havadan görüntülendi.Mahalle sakini Sevgi Dirine, "Bu durumu yıllardır yaşıyoruz ve çok tehlikeli bir durum. 2007'de çok büyük bir facia yaşamıştık. Bu olay sadece deniz taşması değil, kot farkının düşük olması bize bu durumu yıllardır yaşatıyor. Denizden taşmayı engelleyemezsek bu sorunu çözemeyiz. Araçlarımız gitti. Yüksek değerli araçlar pert oldu. Garajlar suyla doldu. Hiçbirimiz iş yerlerimize gidemedik. Çocuklar okullarına gidemedi. Bu kadar duyarsız kalınmamalı" dedi. Bölge sakini Atilla Salman ise, "Uzun süredir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yine aynı sıkıntıyı yaşadık. Maalesef başımıza yine geldi. Birçok araba pert oldu. Milyonlarca liralık zarar var. Umarım bu bir ders olur ve aynı sorunu yaşamayız. İnsanlar yeni yeni evlerinden çıkmaya başladı" diye konuştu. Konak'ın tarihi Kemeraltı Çarşısı sakinleri de altyapıdan şikayetçi olduklarını bir kez daha dile getirdi. Esnaf Sadık Gültekin, "20 yılı aşkın süredir burada esnaflık yapıyorum. Her sene yağan her yağmurda dükkânımın önü ve içi su doluyor. Bunca senedir hiçbir şey yapılmadı. Zarar hep bize yansıyor. Artık yeter" dedi Esnaf Erkan Akbulak, "1982 yılından beri babamın yanında esnaflık yapıyorum. Her yağmurda aynıı rezillikle karşılaşıyoruz. Müşteriler sokaktan geçemiyor. Şimdi bu zararımızı kim karşılayacak" diye sordu.