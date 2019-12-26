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değil, ihmal öldürür

Kula Müdürü Dr. , son dönemlerde artan zehirlenmelerine karşı halka uyarılarda bulundu

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Soba değil, ihmal öldürür
MANİSA'DA son günlerde yağışlı ve rüzgarlı hava şartlarından dolayı meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin ardından, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, uyarılarda bulundu. Sobanın değil, ihmalin ölümlere yol açtığını söyleyen Dr. Kaçar, "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekir. Kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlanmalıdır. Soba aşırı doldurulmamalıdır. Yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmaması, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmaması, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Unutmayalım ki soba değil, ihmal öldürür" dedi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aytaç Bukıran da, karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalmamak için soba yakılan odanın sık sık havalandırılmasının şart olduğunu kaydetti.
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Soba değil, ihmal öldürür
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