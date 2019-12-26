Sofradaki tablet obezliğe yol açıyor

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Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Tamay Sertçelik, bebek çocuk genç yaşlı demeden sağlığımızı tehdit eden obezite ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle çocuklarda obeziteye dikkat çeken Dr. Sertçelik, korunma yolları hakkında da ailelere tavsiyeler verdi. Dünya genelinde 35-40 milyon civarında obezite sorunu yaşayan çocuğun olduğunu belirten Uzm. Dr. Sertçelik, "Daha çok gelişim problemi olan, kilo alamayan, beslenme sorunu yaşayan çocuklarla uğraşırken, son 40 yılda beslenme alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte obezite problemi ön plana çıktı. Bazı aileler çocuklarında obezite olduğunun farkında bile değiller. Aldığımız gıdaları iyi okumalıyız. En tatlı zehir şekerdir. Ne yediğimize dikkat etmemiz gerekiyor" dedi. Öte yandan Sertçelik, "Yemek yerken çocuklarımıza tablet oynatmak, çizgi film seyretmek, bilgisayar oyunları açmak oyalamak anlamında iyi bir alternatif olarak görünebilir ama kilo fazlalığı olan çocuklarımız, bu şekilde yemek yediği zaman ne kadar yediğini algılamayacaktır" dedi.