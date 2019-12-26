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Tandoğan geldi, Tatos söndü!

’da teknik direktör ’ın göreve gelmesinin ardından Yunan oyuncu gözden düştü

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Tandoğan geldi, Tatos söndü!
TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos gözden düştü. Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, Ali Tandoğan'ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi. Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzon deplasmanında görev verdi. Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.
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Tandoğan geldi, Tatos söndü!
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