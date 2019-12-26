Tandoğan geldi, Tatos söndü!

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos gözden düştü. Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, Ali Tandoğan'ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi.Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzon deplasmanında görev verdi. Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.