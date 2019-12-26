Yanan ormanları ailece yeşertiyorlar

İzmir'de ağustos ayında çıkan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından, bölgede başlayan temizleme çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ve orman köylüsü olduğunu belgeleyen 650 kişi, eşlerini ve çocuklarını alarak evini bölgeye taşıdı. Kimi dağların yamaçlarına kimiyse yol kenarlarına çadır kurdu. Alanda çalışan kimileri, mahallelerinde besledikleri tavukları da yanlarında getirdi. Bölgede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Menderes'in Orhanlı Mahallesi'ne sınırlarında kalan ormanlık alanda çalışan Sevil (38) ve Hasan Uzuner (46) çifti oldu. Yanan ağaçların kesimini birlikte yapan, yine kesilen ağaçları birlikte kamyonlara yükleyen Uzuner çifti, zorluklarla karşılaşsalar da çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

ÖNCE EV SONRA İŞ

Ağaç kesme makinesi olan ve genelde erkeklerin kullandığı hızarı kullanan iki çocuk annesi Sevil Uzuner, "Sabah kalkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Evin işini topluyorum sonra çıkıyoruz. Ormanda kesim yapıyorum, kestiğim ağaçları eşimle birlikte paket yaparak kamyonlara yüklüyorum. Hızar kullanıyorum, zorlanıyorum. Ağır ama yapıyorum. Okula giden iki çocuğum var. Onlara bakmak isterdim, onlarla ilgilenmek isterdim ama olmuyor. Kaynanam çocuklara bakıyor. Ben de eşimle çalışmak zorundayım. Bu iş olmadan ekmek olmuyor, zorlanıyoruz ama başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

ZORLU MESAİ YAPIYORLAR

Eşi ile omuz omuza alanda çalışan Hasan Uzuner (46) de "Önce bölgedeki yanıkları temizliyoruz. Saat 06.00'da geliyoruz, akşam karanlık çökene kadar çalışıyoruz. Çok zor bir iş. Birçok kez traktör devrildi, altında kaldım ama ekmek parası. İşin birçok zorluğu olsa da biz bu işi biliyoruz. Ancak bunu yapabiliriz. Başka bir iş bilmiyoruz" diye konuştu. Menemen'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nden çalışmak için geldiğini söyleyen evli ve 7 çocuk babası Muhittin Eyin (52) ise bir metrekarelik alana yaklaşık 30 kütük dizdiklerini, bunun karşılığında da 60 TL aldıklarını söyledi. Eyin, "Zor bir iş. Dağlar, yollar uzak. İşçi çağırıyoruz, 100 TL'den aşağı kimse gelmiyor" dedi. Kemalpaşa'dan iki oğlu ve gelinleri ile bölgede çalışan Tülay Yetim (56) de "2 oğlum, gelinlerimle çalışıyorlar. Ben de torunlarıma bakıyorum, yemek yapıyorum" diye konuştu.