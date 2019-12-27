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3’te 3 peşinde

Giriş Tarihi: 27.12.2019
Altay 3’te 3 peşinde
SÜPER Lig potasının 5, play-off hattının ise 2 puan gerisinde yer alan Altay, pazar günü evinde konuk edeceği Giresunspor'u gözüne kestirdi. Zirve hedefine bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Ligde 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Teknik heyetteki kan değişimi takıma olumlu yansıdı. Futbolumuzun giderek gelişeceğini düşünüyorum. Bu hafta biz Giresunspor'la karşılaşırken, rakipler birbirleriyle oynayacak. Devreyi galibiyetle bitirirsek ilk yarıyı iyi bir yerde tamamlayacağız. Ara transfer döneminde gerekli takviyeleri yapıp ikinci yarıda hedefe ulaşacağız" dedi.
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Altay 3’te 3 peşinde
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