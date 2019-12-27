Denizlili kadınlardan askerlere boyunluk

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde bir araya gelen kadınlar Mehmetçik için yürekleri ısıtan bir hediye hazırladı. Denizlili kadınların sınırda görev yapan Mehmetçik için ördüğü boyunlukların gönderilmesiyle ilgili program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin desteklediği Kültür Evi'ndeki programa, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve projeye destek veren kadınlar katıldı. Proje gönüllüsü Nazife Derici programda yaptığı konuşmada, sürekli bir araya geldikleri Gerzele El Becerileri ve Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nden daha çok kişiye ulaşabilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kendi aramızda yaptığımız konuşmalar sonucunda Mehmetçiğimiz için boyunluk örmeye karar verdik ve böyle güzel bir proje gerçekleştirdik" dedi.

'YANLARINDAYIZ'

Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, "Gerzele Mahallesindeki kadınlarımız, Büyükşehir Belediyesi kurslarındaki kursiyerlerimiz ve Kent Konseyi Kadın Meclisimiz ile Mehmetçiğimiz'in yanında olduğumuzu gösteren bir organizasyonla bir aradayız. Ben emeği geçen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz kıyafet ve teçhizat anlamında Mehmetçiğimizi donatıyor, hiçbir eksiklikleri yok. Biz burada Mehmetçiğimize destek ve moral vermek istedik. Mehmetçiğimiz bilecek ki, Denizlili kadınlarımızın duaları onlarla birlikte olacak. Bu hediyeler kar kış demeden ülkemizin bekası için 7 gün 24 saat sınırlarımızı koruyan Mehmetçiğimize moral olacak. Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz" dedi.