‘Hekimlerin tecrübesi teknoloji kadar önemli’

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin Kurucusu Prof dr. Mahmut Kaşkaloğlu, tıp sektöründeki teknolojik gelişmelerin olumlu karşılandığını belirtti. İzmir'de, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" dedi.

BİLGİYE ULAŞMAK KOLAY

Bilgiye ulaşmanın artık çok daha kolay olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, "Artık internet üzerinden son yapılan ameliyatların çekimlerini izleyebiliyoruz. Operasyon teknikleri ile ilgili detaylı bilgiler edinmek çok daha kolay. Bilginin paylaştıkça artması gibi bir durum sözkonusu. Bu konuda uzman hekimlerin yayınları ve uluslararası seminerleri de takip ediyoruz. Kaşkaloğlu hekimleri olarak birçok kongreye, hem konuk hem de konuşmacı olarak davet ediliyoruz" dedi.

KALİTELİ HİZMET

Türkiye'de yılda 50 - 100 bin arasında lasik ameliyatı yapıldığı bilgisini veren Kaşkaloğlu, "25 yılda 25 binden fazla ameliyat yaptım. Bu tür ameliyatlar zorunlu değil, kişinin istemesi lazım. Bu işlevsel bir ameliyat ve psikolojik anlamda da olumlu etkileri var" dedi. Kataraktın dünyada en çok yapılan göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı şu anda yıllık 500 bini geçti. Amerika ve Almanya'nın yarısı oranındayız. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" ifadesini kullandı. Kuruldukları 2000 yılından bu yana tıbbı ön planda tutarak, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüdüklerini belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bugün Kaşkaloğlu markasının ülke sınırlarını aşarak yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka olması, bizim için en büyük ödüldür" dedi.