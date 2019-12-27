Şok baskın

İzmir'de CHP'li Bornova Belediyesi'nin Erzene Mahallesinde göz yumduğu hukuksuzluğa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'Dur' dedi. Egeli SABAH'ın etkili yayınları sayesinde İzmir Valiliği'nin devreye girmesiyle geçtiğimiz Eylül ayında eski CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin sahibi olduğu Erzene Mahallesi 1776 Sokaktaki Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin merkez şantiyesi içindeki yapıları, kaçak olduğu gerekçesi ile 6 ay gecikmeli de olsa mühürlemek zorunda kalan CHP'li Bornova Belediyesi, aradan geçen 3.5 aylık süreçte izlemesi gereken yasal prosedürü yok saydı.

YIKIM KARARI ALINMADI

3194 sayılı İmar Kanunu'nun kaçak yapılarla ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri düzenleyen 32 ve 42. Maddeleri uyarınca belediye encümenince alınması gereken yıkım kararı ve imar para cezası, kanun hükümleri çok açık olmasına rağmen CHP'li iş adamının sahibi olduğu şantiye için her nedense bir türlü uygulanmadı.

MECLİSE TAŞINDI

Bu arada AK Partili Bornova Belediye Meclis Üyesi Adem Kasacı, yaşanan hukuksuzluğu meclise taşıdı. Kasım ayında belediyeye soru önergesi veren Kasacı, Başkan İduğ'a "Söz konusu şantiye ile ilgili olarak mühürleme işleminin ardından ne gibi işlemler yaptınız" diye sordu. Belediye ekiplerince mühürlenen binaların şirket personeli tarafından halen daha kullanılmakta olduğunu belirten Kasacı'nın soru önergesi belediye tarafından geçiştirildi. Kasacı'ya gönderilen cevap yazısında söz konusu kaçak yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında işlemlerin halen daha devam ettiği belirtildi. Bornova'nın göbeğinde yaşanmakta olan hukuksuzluğa son noktayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koydu. 10 Aralık'ta, habersiz olarak CHP'li iş adamının şantiyesine giden il müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 Eylül'de belediye tarafından mühürlenen ve normal koşullarda hiçbir şekilde kullanılmaması gereken kaçak yapıların mühür fekki yapılarak şirket personeli tarafından kullanılmakta olduğunu tespit edip tutanak tuttu.

SORUŞTURMA TALEBİ

İddiaya göre yapılan incelemede mühürleme işlemi sonrası kaçak yapılarla ilgili Bornova Belediyesinin yasa gereği encümen aracılığı ile alması gereken yıkım ve imar para cezası kararlarını da almadığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Valiliği İdari ve Denetim Müdürlüğüne yazı yazarak İmar Kanunu uyarınca yapılması gereken iş ve işlemleri yapmayan Bornova Belediyesi çalışanlarının tespit edilip haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için soruşturma açılmasını talep etti. Mühür fekki yapanların yürütülecek soruşturma sonucu tek tek tespit edileceğini belirten il müdürlüğü yetkilileri, "İzmir Valiliği müfettiş görevlendirip soruşturma açacak. Müfettişin yürüteceği soruşturma kapsamında yasa hükümlerini yerine getirmeyerek görevini kötüye kullanan belediye personeli tek tek tespit edilecek. Sorumlular hakkında hem idari hem de adli işlem başlatılacak. Yine aynı soruşturma kapsamında mühür fekkini yapanlar tespit edilip haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak" diye konuştu.



ŞİKAYET OCAK AYINDA

Bornova Erzene mahallesindeki hukuksuzluk, Temiz İzmir Derneği'nin geçtiğimiz Ocak ayında İzmir Valiliğine ve Bornova Belediyesine yaptığı başvuru üzerine ortaya çıkmıştı. Derneğin başvurusu üzerine Bornova Belediyesi'ne bağlı ekipler 3 ay gecikmeli olarak geçtiğimiz Mart ayında Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin Bornova Erzene Mahallesinde faaliyet gösteren merkez şantiyesinde incelemelerde bulunmuş, söz konusu taşınmazın dosyasında inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştı. Belediye ekiplerince 12 Mart 2019'da tutulan tutanak, gereği yapılmak üzere Bornova Belediyesi Yapı Kontrol Servisine gönderilse de aradan geçen 6 aylık süreçte herhangi bir işlem yapılmamıştı.

6 AY SONRA MÜHÜRLENMİŞTİ

EGELI SABAH, Bornova'da yaşanan hukuksuzluğu 21 Ağustos'ta 'İhbar ediyoruz' başlığı ile manşetine taşımış, haberin ardından 2 Eylül'de İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi ile Bornova Belediyesine bağlı ekiplerce söz konusu şantiyedeki kaçak yapılar mühürlenmişti. CHP Ankara eski il başkan yardımcısı Özgür Aktepe'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Agra Kent Hizmetleri A.Ş, geçtiğimiz aylarda da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinden alt taşeron olarak 4 yılda aldığı 700 milyon liraya yakın işle gündeme gelmişti.