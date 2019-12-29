Zafer esnafın

CHP'li Bayraklı Belediyesinin 2017 yılında mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazar Yeri mağdur olan 860 pazarcı esnafının yaklaşık 2 yıl süren haklı mücadelesinin ardından Özkanlar Yeni Bornova Pazarı adı altında Kazım Dirik Mahallesi Viyadük altında yeniden hizmete girdi. İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü altında kurulan pazaryerinin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, AK Parti eski İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PAZARCILARI TEBRİK ETTİ

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki yıl önce 1 Ocak 2018'de mahkeme kararıyla kapatılan pazar yeriyle ilgili sıkıntılı bir sürecin geride bırakıldığına dikkat çekerek, "Biz bu belediyenin işidir demedik. İki yılda pazarcılarla hem toplu olarak hem bireysel olarak bir araya geldik" dedi. Özkanlar pazaryerinin 2 yıl süreyle kapalı kalması nedeniyle pazarcı esnafının ekonomik açıdan büyük sorun yaşadığını hatırlatan Dağ; "Pazarcı kardeşlerimiz evlatlarına harçlık veremedi. Çözüm üretmek için ciddi çalıştık. Pazarcıları tebrik ediyorum. 2 senede neticeye gelinmesinde hiç yılmadan azimle kararlılıkla emeklerinin peşinde oldular. Özellikle bizim için çözüm noktasında gayret gösteren 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen belediye başkanlarına teşekkür ederiz. Bir önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan kamulaştırma konusunda çalıştı. Olumlu girişimleri oldu. Herkese teşekkürler" dedi. Hamza Dağ, daha sonra İzmir Pazarcılar Derneğini ziyaret etti. Burada Faysal Acar'dan yeni kurulan Pazar yeri hakkında bilgi alan Dağ son olarak Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile birlikte vatandaşa 5 ton ücretsiz meyve dağıttı. İki yıldır mağdur olan pazarcıyı daha fazla mağdur etmemek için çalıştıklarını anlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da "Başta Karayolları Vakfı Başkanı Hakan Beşyıldız, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'a çok teşekkür ediyorum. Bornova'da 45 mahalle 17 pazaryeri var. 2020'de 3 yeni pazaryeri açacağız" diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, pazaryerinin kapanması nedeniyle uzun süre bekleyen ve gelirlerinden fedakarlık yapan esnaflar için bu açılışın çok önemli olduğunu söyledi. Egeli SABAH'a konuşan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ise, "İnandık, başardık. 24 aylık mücadelemiz bu gün yeni Pazar yerinin açılış kurdelası ile taçlanmış oldu. Tüm pazarcı esnafına hayırlı uğurlu olsun" dedi. Acar bugüne kadar attığı manşetlerle konuyu kent gündemine taşıyan Egeli SABAH'a da teşekkür etti.