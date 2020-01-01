Körfezi temizleyecek deniz taşıtı tasarladılar

İZMIR Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde okuyan 3 kız öğrenci, İzmir Körfezi'ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, 'Litter Pod' isimli deniz taşıtı tasarladı. Öğrencilerin iki günde planladığı, çizimini yaptığı 4 kişilik kapasiteye sahip deniz taşıtı, güneş enerjisiyle çalışacak şekilde geliştirdi. İzmir Körfezi'nde taşımayı sağlarken, aynı zamanda kenarlarındaki bölümlerle denizin yüzeyindeki kirliliği temizleyen taşıt, hem bir yerden bir yere gitmeye hem de küçük gezintilere olanak sağlıyor. Yat Tasarımı dersinde gerçekleşen çalıştay sonucunda ortaya çıkan proje, aynı zamanda Milano Politeknik Üniversitesi'nden gelen profesörlerce de incelenip beğenildi.

ÇÖPLERİ TOPLUYOR

Projeden sorumlu öğretim görevlisi Doç. Dr. Osman Demirbaş, "İzmir'le, denizle ve tasarımla ilgili bir çalışmaydı. Keyifli bir deneyim yaşadık. Proje sergisinde olumlu tepki aldık" dedi. İç Mimarlık son sınıf öğrencisi Melis Nur Canpulat, "Körfez şu an çok kirli, biz onun yeşilliğini değil maviliğini görmek istiyoruz. Aracımız kenarlardan giderek suyun yüzeyini temizliyor. Denizi daha yaşanılabilir hale getirmeyi sağlıyor" dedi. Öğrencilerden Damla Deniz Doğan, "Araçtaki uygulama sayesinde, kullanan insanlar denizden ne kadar çöp topladıklarını görebiliyorlar" diye konuştu. Berfu Alanlı ise, "Bizim projemiz gerçeğe dönüştürülmüş olsaydı, deniz üzerindeki taşıtımız hem körfezin bizi rahatsız eden bulanık görüntüsünü temizlemiş ve insanları bir yerden bir yere ulaştırmış olacaktı" dedi.