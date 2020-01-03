Altınordu’nun 1 numaraları

"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu"
felsefesiyle Türk futboluna
onlarca futbolcu kazandıran
ve kadrosunda yabancı oyuncu
bulundurmayan Altınordu, yetiştirdiği
ve yetiştirmeye devam ettiği
futbolcularla adında söz ettiriyor.
Şu anda İngiltere Premier Lig'de yer
alan Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü ve İtalya Serie A'da boy gösteren Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'i Avrupa'ya gönderen Altınordu,
yetiştirdiği kalecilerle
de dikkat çekiyor. Bugüne
kadar Fenerbahçe'ye Berke Özer'i, Trabzonspor'a Erce Kardeşler'i ve Konyaspor'a Ozan Can Oruç
'u gönderen
kırmızı-lacivertliler, sosyal medya
hesabından yayınladığı fotoğrafla
Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka
ile Ümit Özışık ve Eser Altın yönetimindeki
teknik ekibiyle Türk futboluna
yeni kaleciler kazandırmak için
çalışıldığının mesajını verdi.
BAŞARININ EN BÜYÜK SIRRI: SÜREKLI İLETİŞİM HALINDE OLMAK
ALTINORDU Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, tüm yaş gruplarındaki kalecilerin, sürekli iletişim halinde olduğunu, A takım kampına geldiklerinde Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı ile aynı odada kaldıklarını belirterek, "Bu birliktelik ve rotasyona çok önem veriyoruz. Böylelikle gençlerimiz, A takım havasını soluma fırsatı elde ederken, yukarıya çok daha hazır şekilde çıkıyorlar"
dedi. Küçüktaka, Ümit Özışık ve Eser Altın'ın yanı sıra kaleci departmanında görev yapan başta Hüseyin Yenikaya olmak üzere Murat Gönen, Ahmet Yiğit, Sefa Ufuk Çeltik'e de teşekkür etti ve ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizdi.