Altınordu’nun 1 numaraları

felsefesiyle Türk futbolunaonlarca futbolcu kazandıranve kadrosunda yabancı oyuncubulundurmayan Altınordu, yetiştirdiğive yetiştirmeye devam ettiğifutbolcularla adında söz ettiriyor.Şu anda İngiltere Premier Lig'de yeralanyetiştirdiği kalecilerlede dikkat çekiyor. Bugünekadar'u gönderenkırmızı-lacivertliler, sosyal medyahesabından yayınladığı fotoğraflaKaleci Başantrenörü Atilla Küçüktakaile Ümit Özışık ve Eser Altın yönetimindekiteknik ekibiyle Türk futbolunayeni kaleciler kazandırmak içinçalışıldığının mesajını verdi.ALTINORDU Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, tüm yaş gruplarındaki kalecilerin, sürekli iletişim halinde olduğunu, A takım kampına geldiklerinde Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı ile aynı odada kaldıklarını belirterek,dedi. Küçüktaka, Ümit Özışık ve Eser Altın'ın yanı sıra kaleci departmanında görev yapan başta Hüseyin Yenikaya olmak üzere Murat Gönen, Ahmet Yiğit, Sefa Ufuk Çeltik'e de teşekkür etti ve ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizdi.

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