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Akigo çıkmazında

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Akigo transfer çıkmazında
TFF 1'inci Lig'de devre arasında kadrosunu takviye etmeye hazırlanırken, FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılan Akhisarspor'da taraftarlar büyük şok yaşıyor. Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali ve sportif istikrarıyla örnek gösterilen yeşil-siyahlıların eski futbolcularına olan borçlarının detayları da ortaya çıktı. Akhisar'ın eski futbolcularından Emnes'e 970 bin Euro, Grbic'e 650 bin Euro, Dany'e 500 bin Euro, Josue'ye ise 400 bin Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 520 bin Euro kesinleşmiş borcu olduğu öğrenildi. Günlük kurla yaklaşık 16 milyon 780 bin TL tutan rakam camiada şaşkınlık yarattı. Sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden toplam 7 milyon Euro civarında gelir elde eden ancak ödenmeyen alacaklar yüzünden gelen transfer yasağıyla karalar bağlayan yeşilsiyahlılarda taraftarlar özellikle aralık ayında 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini yönetimden Fatih Karabulut'a devreden Hüseyin Eryüksel'e tepki gösterdi.
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Akigo transfer çıkmazında
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