Akigo transfer çıkmazında

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TFF 1'inci Lig'de devre arasında kadrosunu takviye etmeye hazırlanırken, FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılan Akhisarspor'da taraftarlar büyük şok yaşıyor.eski futbolcularına olan borçlarının detayları da ortaya çıktı. Akhisar'ın eski futbolcularından Emnes'e 970 bin Euro, Grbic'e 650 bin Euro, Dany'e 500 bin Euro, Josue'ye ise 400 bin Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 520 bin Euro kesinleşmiş borcu olduğu öğrenildi.Sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden toplam 7 milyon Euro civarında gelir elde eden ancak ödenmeyen alacaklar yüzünden gelen transfer yasağıyla karalar bağlayan yeşilsiyahlılarda taraftarlar özellikle aralık ayında