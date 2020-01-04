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Altın kız Ayşe Akhisar ile anlaştı

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu , ’la anlaştı

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Altın kız Ayşe Akhisar ile anlaştı
CİMNASTİK sporuna Akhisar'da başlayan ve uzun yıllar Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışı, Akhisar Belediyespor Kulübü bünyesine katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kulüp Başkanı Alper Ayan'ın katıldığı imza töreninde konuşan cimnastiğin altın kızı Onbaşı, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. 'BOMBA GİBİYİZ'
15 yaşında dünya şampiyonluğu ile tanışan ve memleketinin spor kulübüne katılmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Akhisar'da doğdum. Spor hayatıma Akhisar'da başladım. Daha sonra Manisa ile bir ilişki içerisinde spor hayatım devam etti. Tekrar Akhisar'a dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreçte ülkemiz için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Bomba gibiyiz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu" dedi.
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Altın kız Ayşe Akhisar ile anlaştı
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