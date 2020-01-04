Altın kız Ayşe Akhisar ile anlaştı

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CİMNASTİK sporuna Akhisar'da başlayan ve uzun yıllar Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışı, Akhisar Belediyespor Kulübü bünyesine katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kulüp Başkanı Alper Ayan'ın katıldığı imza töreninde konuşan cimnastiğin altın kızı Onbaşı, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. 'BOMBA GİBİYİZ'15 yaşında dünya şampiyonluğu ile tanışan ve memleketinin spor kulübüne katılmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, "A" dedi.