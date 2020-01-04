İzmir, dijital taksiciliğe kavuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kamu işbirliğiyle taksi çağırma sistemi kurdu. 'EnTaksi İzmir' adlı uygulamanın açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 7 Ocak'ta yapılacak. Aynı gün bir ilk daha yaşanacak, VIP taksi İzmir'de yola çıkacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir taksilerinin 2020'ye çağ atlayarak girdiğini açıkladı. Taksilerde akıllı teknoloji dönemini başlatma sözünü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Anık, "İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde, kamu kurumları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz. VIP taksinin hizmete girmesi de ayrı bir sevinç kaynağımız. Bu yeniliklere önümüzdeki günlerde engelsiz taksi eklenecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz engelsiz taksi, bedensel engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak" dedi.