Altınordulu Anıl’a Süper Lig kancası

Gurbetçi futbolcu için Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı öğrenildi. Bu kulüplerin menajerler aracılığıyla İzmir ekibine haber yolladığı ifade edilirken, Altınordu yönetimi cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Kırmızı-lacivertliler, ara transfer döneminde kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Altınordu'da ikinci yılını geçiren Anıl Koç,
geçen sezon 9 gol atmıştı. Bu sezon ilk yarıda 5 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu takımın en skorer oyuncusu konumunda.
GÖZLER CENGİZ'DE
Bu arada İngiliz ekibi Everton, Cengiz Ünder için harekete geçti. Carlo Ancelotti'nin, Napoli döneminden de yakından tanıdığı Roma'nın Türk yıldızının transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Tarafların pazarlıklara başladığı ve İtalyan temsilcisinin 266.9 milyon TL bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Yıldız futbolcu eğer Everton'a giderse İzmir ekibi 13 milyon lira alacak.