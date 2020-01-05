Altınordulu Anıl’a Süper Lig kancası

BUGÜN NELER OLDU

Gurbetçi futbolcu için Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı öğrenildi. Bu kulüplerin menajerler aracılığıyla İzmir ekibine haber yolladığı ifade edilirken, Altınordu yönetimi cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.geçen sezon 9 gol atmıştı. Bu sezon ilk yarıda 5 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu takımın en skorer oyuncusu konumunda.Bu arada İngiliz ekibi Everton, Cengiz Ünder için harekete geçti. Carlo Ancelotti'nin, Napoli döneminden de yakından tanıdığı Roma'nın Türk yıldızının transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Tarafların pazarlıklara başladığı ve İtalyan temsilcisinin 266.9 milyon TL bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.