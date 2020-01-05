Çocuklarda gribal enfeksiyon uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

ÖzelEgepol Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yar, havaların soğuduğu ve nem miktarının düştüğü sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artan gribal enfeksiyonların özellikle çocukları olumsuz etkilediğini söyledi. Kalabalık ve havalandırmanın iyi olmadığı kapalı alanların kullanımının yoğunlaşmasının, hastalığın sıklığını yükselten önemli çevresel faktörlerin başında geldiğini belirten Dr. Yar, düzenli ve dengeli beslenmeyle sağlanan sağlam bir savunma sisteminin, çocukları hastalıklara karşı dirençli kılacağını vurguladı. Bulaşmayı engellemede en etkili yolun çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması olduğunu hatırlatan Dr. Yar, "Öncelikle yatak istirahati, sıvı alımının artırılması, ağrı kesici, ateş düşürücü şuruplar, burun pasajının açık tutulup solunumu rahatlatmak amacıyla, serum fizyolojik içeren damlalar kullanılabilir" dedi.