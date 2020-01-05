‘Yasak hedeften saptıramaz’

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Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak her şartta Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Yönetimin yasağı kaldırabilmek için çaba gösterdiğini anlatan deneyimli teknik adam,diye konuştu. Sezon başı şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduklarını ifade eden Mehmet Altıparmak şu ifadeleri kullandı:,"Sezonun İlk yarısında ne yazık ki talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bundan dolayı tam kadro hazırlanamadık. Bazı maçlarda ise hesapta olmayan puanlar kaybettik. Devre arasında sakat futbolcularımız tamamen iyileşti ve takıma döndü. Transfer yaparsak avantajımız olur, yapamazsak da iddiamızdan bir şey kaybetmeyiz. Ben varolan oyuncularımıza ve taraftarlarımıza güveniyorum."