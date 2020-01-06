Konutta faiz indirimi sevindirdi

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sıfır konut için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta kredi faizlerinin yüzde 0.99'dan yüzde 0.79 düşürüldüğünü açıkladı. Gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği gayrimenkul sektöründe canlanma kendini göstermeye başladı. Yatırımcının tekrar gayrimenkule yöneldiği 2019'un son çeyreğinde bu açıklamanın ardından özellikle kamu bankalarında yapılan kredi işlemleri ve vatandaşların kredi talepleri de büyük hız kazandı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İzmirli sektör temsilcileri, devlet bankalarının kredi konusundaki desteğinin konut satışlarının da artıracağını dile getirdi. Konut fiyatlarının şu anda en düşük seviyede olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, yatırımcılara ve oturacağı konutu almak isteyen vatanadaşlara hızlı harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, "Banka faizlerinin tek haneli takamlara düşüşüyle birlikte özellikle reel ekonomide inşaat ve sanayi sektöründe hareketlenme yaşandı" dedi. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "İnsanlar yeniden en güvenilir yatırım aracı olan gayrimenkule dönüyor" dedi. MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, "2019'un sonunda ise piyasaların yeniden canlanmaya başladığını görüyoruz. Yeni faiz indirimi sektörü daha da rahatlatacaktır" diye konuştu.

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