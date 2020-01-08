EGİAD iş dünyasını 7. kez buluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaç edinen EGİAD'lı genç iş insanları, 'EGİAD 7. Ticaret Köprüsü' etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye'de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona 100'e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş yaşamını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenin yolunun 'networking'den geçtiğini dile getirdi. Aslan, "Geçmiş başarı ve başarısızlıklarınızı incelediğinizde çevrenizdeki insanların etkisini net bir şekilde görüyorsunuz. Bu yüzden kimi tanıdığımız, kimle bağ kurduğumuz hayati derecede önemli. Ben bu anlamda bugün EGİAD'ın ve GYİAD'ın size değerli üyelerinin yanında yer almaktan dolayı kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum" dedi.