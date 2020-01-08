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Horoz transferde atağa kalktı

Senegalli Ndiaye’nin peşine düşen yeşil-siyahlılar, Hataysporlu Caner ve Erzurumsporlu İbrahim’i istiyor

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Horoz transferde atağa kalktı
SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı. Senegalli orta saha Alfred Ndiaye ile görüşmelerini sürdüren yeşil-siyahlılar, sezon başında da adı kulüple anılan Hataysporlu Caner Hüseyin Bağ'ın yanı sıra Erzurumsporlu İbrahim Akdağ'ı da listesine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi. Denizlispor'un ayrıca Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan, Antalya kampında dördüncü gününü geride bırakan Ege ekibinde Özdilek, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi.
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Horoz transferde atağa kalktı
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