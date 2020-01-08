Horoz transferde atağa kalktı

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SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda olmayı amaçlayan Yukatel Denizlispor transferde atağa kalktı.Teknik direktör Mehmet Özdilek'in kanatlarda rotasyonu sağlamak için Caner'i, orta sahada da alternatifleri artırmak amacıyla İbrahim'i takımda görmek istediği belirtildi. Denizlispor'un ayrıca Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan, Antalya kampında dördüncü gününü geride bırakan Ege ekibinde Özdilek, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi.