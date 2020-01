İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark'ta kentin tarihine tanıklık eden Göl ve Ada gibi gazinoları önce tahliye etti sonra da yıktı. Molozlar kaldırılmayınca harabeye dönen eski eğlence mekanları ayyaş ve tinercilerin bir numaralı uğrak yeri haline geldi. Egeli SABAH, gün içinde Kültürpark'a gezmeye ya da spor yapmaya giden İzmirlileri tedirgin eden manzarayı 'Bu ayıba son verin' başlığı ile manşetine taşıdı. 1980'li yıllarda şu anki harabeye dönmüş gazinolarda sahne alan Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses, yaşananlardan dolayı üzüntülerini dile getirdi. SABAH'a konuşan Ersoy, "Gazinoların yıkılması yürekleri yıkan bir durum. Orası İzmir'in müzik kalitesi idi. Büyük kayıp. Hangi akla hizmet yıktılar anlamış değilim. Orada 1 ay boyunca şölen yaşanırdı, onu da el birliğiyle bitirdiler. Çök üzüldüm" dedi. İzmir'de oturan İbrahim Tatlıses de yaşananları tarihe olan saygısızlık olarak niteledi. Tatlıses, "Gazinoları yıkmak yerine, farklı bir formül bulunabilirdi. Tarihi yıkmışlar kimse sesini çıkarmamış. Gerçekten üzüntü verici. Eğer vekil seçilseydim İzmir Fuarı ile ilgili çok güzel projelerim olacaktı. Yine de İzmir için elmi her zaman taşın altına koymaya hazırım" diye konuştu. Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlarından Burhan Özfatura da kentin tarihine tanıklık eden gazinoların yıkılmasını facia olarak nitelendirdi. Yıkılan gazinoların adeta afet yerine dönüştüğünü belirten Özfatura; "O gazinoları yıkmak yerine farklı bir misyon yükleyip yeniden kent kültürüne kazandırabilirlerdi. Niye yıktılar anlamış değilim. Resmen facia" diye konuştu.Kültürpark'taki yapıları yıkmak yerine farklı misyonlar yükleyerek yeniden canlandırmanın daha doğru olacağına inandığını belirten Özfatura; "Kültürpark'ın ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir tarihinde çok önemli yeri var. Her şeyden önce nostaljik değeri var. Ben belediye başkanıyken İEF'nin açılış kokteyllerini hep Ada Gazinosu'nda yapardım. Çok da güzel olurdu. Göl Gazinosu da isim yapmış bir çok sanatçının sahne aldığı güzide bir mekandı. Gittiler yıktılar. Buraları kentin belleği açısından önemli mekanlardı. Niye yıktılar anlamıyorum" dedi. Kültüpark'ta yaşananlara bir tepki de İZFAŞ'ın kurucularından İzmir Fuarının eski müdürü Refik Soyer'den geldi. Yüksel Çakmur döneminde meslek odalarının, STK'ların, kanaat önderlerinin toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerileri alınarak yarışma ile bir fuar projesi belirlendiğini hatırlatan Soyer; "O yarışmada ne Göl ne de Ada Gazinosunun yıkılması yoktu. Aksine korunması öngörülüyordu. Yıkıldığını duyduğum zaman çok üzüldüm. Üzgün ve şaşkınım" dedi. Projenin daha sonra Burhan Özfatura döneminde bugün çukur olarak anılan alanın satılması ile büyük sekteye uğratıldığını rafa kaldırıldığını belirten Soyer, "Kültürpark'ın geleceği için o dönem çok doğru bir yol izlenmişti. Çıkan projede asla ve asla ne Ada ne de Göl Gazinosu yıkılacak olanlar içinde değildi. Gölün her şeyden önce muhafazası söz konusu idi. O proje kitapçık olarak bende mevcut. Belediyede de var. O dönem insanlar bir şeyler üretmişler. O üretim için paralar ödenmiş. Ben üzülüyorum. Kimse merak edip de insanlar ne yapmış ortaya ne çıkmış diye açıp o projeye bakmıyor" diye konuştu.Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü; "Her yeni gelen daha öncekinin ne yaptığını ne okuyor, ne biliyor, ne de onu devam ettirmek istiyor. Bu onlara zul geliyor. Mevcut başkan da Burhan Özfatura gibi kendi kafasına göre gider yeniden her şeyi silbaştan yaparsa olmaz. Zaman içinde fuarcılık değişti. Biz onu daha o tarihlerde görüyor biliyor yaşıyorduk. Ülke pavyonlarına zaman içinde ihtiyaç kalmadı. Onları kaldırmak yerine de günün ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyordu. Onları yıkmadılar gidip de muhafaza edilmesi, iyileştirilmesi gereken Ada Gazinosu'nu yıktılar."

