Menemenspor’da Furkan radarda

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TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında bitirip sezonun flaş takımı olmayı başaran Ekol Göz Menemenspor, orta sahaya takviye yapmak için Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i listesine aldı.Balıkesirspor altyapısında yetişen Furkan, Keçiören Sportif, Denizli BŞB, Düzcespor, Derince Bld ve Bayrampaşa'da da kiralık oynadı.